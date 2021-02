Importantes chutes de neige aux Etats-Unis, New-York en état d’urgence (photos)

Le maire de la capitale économique américaine, Bill de Blasio, a déclaré un état d’urgence local afin de faciliter les travaux de déblaiement et l’intervention des services de secours.

Déplacements réduits à l’essentiel, aéroports, écoles et centres de vaccinations anti-Covid fermés : le nord-est des Etats-Unis était pris lundi dans une tempête de neige proche du blizzard, qui pourrait entrer dans les annales des plus fortes chutes de neige enregistrées à New York.

De Washington à Boston, de la Pennsylvanie au Maine, des dizaines de millions d’habitants étaient en état d’alerte face à cette tempête remontant vers le nord. A 14 heures locales, la couche de neige atteignait 40 cm par endroits, et la neige devait continuer à tomber dru jusqu’en soirée, et encore mardi dans des quantités moindres, avec des bourrasques allant jusqu’à 80 km/h, a indiqué Joe Pollina, météorologiste au National Weather Service.