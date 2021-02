Avec Cédric Kipré, le Sporting de Charleroi tient son défenseur sur le gong

Entre arrivées et départs, la dernière journée du mercato carolo a été très chargée. Au bout du suspense et après des discussions intenses, Cédric Kipré vient renforcer l’arrière-garde sambrienne.

Après avoir recruté Jordan Botaka en prêt avec option d’achat en provenance de Gand puis Ognjen Vranjes en forme de prêt sec depuis Anderlecht, le Sporting de Charleroi savait qu’il se devait de recruter encore un défenseur central ce lundi suite à l’opération synonyme de fin de saison pour Steeven Willems. Et si on a longtemps cru que les discussions ne se finaliseraient pas dans les temps, le Sporting de Charleroi a bel et bien recruté son défenseur central en la personne de Cédric Kipré. Le défenseur français de 24 ans est en effet prêté au Sporting jusqu’en fin de saison sans option d’achat. Les derniers documents ont été avalisés une minute avant la barrière fatidique de minuit.