Depuis Melbourne, Elise Mertens rassure après ses problèmes à l’épaule: «Je suis à nouveau à 100%»

Forfait lors de ce qui aurait dû être sa reprise 2021 à Abou Dhabi, début janvier, en raison d’une épaule douloureuse, Elise Mertens (20e mondiale) a joué et remporté son premier match de la saison, ce mardi, à Melbourne. Bye au premier tour du « Gippsland Trophy », elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale face à la Japonaise Hibi (182e) sur un double 6-2. « C’était particulier car c’est une joueuse un peu surprenante qui utilise pas mal de slices, et surtout, parce que c’était le tout premier match de l’année : j’étais assez excitée. C’était un peu étrange… L’attente a été longue avec, en plus, mon forfait à Abou Dhabi. Mais je suis contente de ma rentrée. Mon épaule a bien tenu, j’ai assez bien servi, ça fait du bien de gagner comme ça et de pouvoir jouer un autre match. Je suis à nouveau à 100 % ».