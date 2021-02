Emmanuel André: «Tout le monde en a marre, moi aussi!» (vidéo)

Tout le monde en a marre, et oui si vous demandez à la personne « Emmanuel André », moi aussi ! » Le virologue, invité sur La Première ce mardi matin, reconnaît la fatigue collective face aux mesures pour maîtriser l’épidémie, mais souhaite aussi souligner plusieurs éléments positifs.

« On a le vaccin qui est déployé, on a des moyens pour contenir l’épidémie. On le voit bien ça marche, même si ça ne marche pas assez… Mais malgré l’hiver, les variants, on voit que ça marche : le système de testing et suivi des contacts est beaucoup plus efficace. »