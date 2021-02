A Colmar-Berg, Goodyear salue le 70ème anniversaire de son premier pneu

Le 31 janvier 1951, le premier pneu Goodyear sortait de l’usine de pneus construite à Colmar-Berg, à 30 km d’Arlon. Aujourd'hui, le complexe grand-ducal de Goodyear est l'un des plus grands sites de l'entreprise et l'un des plus gros employeurs du Luxembourg, dont un millier de Belges.

Le village de Colmar-Berg, à une trentaine de km d’Arlon est un peu la seconde résidence de nombreux travailleurs frontaliers. En 70 ans, des milliers de Belges sont en effet passés ou travaillent encore dans les immenses halls de fabrication de pneus, dans les bureaux, laboratoires et dans le centre de recherche de Goodyear.

Si le processus de vulcanisation a été inventé par Charles Goodyear en 1839, alors que c’est John Dunlop qui a inventé le pneu, c’est en 1948 que Goodyear a décidé d'ouvrir un site de production en Europe afin de se rapprocher du marché européen à fort potentiel de croissance. L’entreprise US a choisi le Luxembourg comme meilleur emplacement en raison de sa stabilité politique et sociale, de sa situation géographique favorable, de la stabilité de la monnaie et de la disponibilité de la main-d'œuvre. Les bons contacts avec la famille régnante ont aussi facilité le choix. Et c’est ainsi que Goodyear S.A. a été enregistrée à Colmar-Berg le 27 juillet 1949.