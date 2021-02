Coronavirus: l’UCLouvain va lancer sa cellule de tracing et de «soutien covid»

L’UCLouvain lancera sa propre cellule de tracing et de soutien aux étudiants testés positifs au coronavirus dès le 8 février, annonce-t-elle mardi. Pour permettre aux étudiants de se rendre à nouveau sur ses sites dès que le gouvernement donnera son feu vert, l’université compte sur « le tracing, le reporting et le testing ».

Un call center prendra contact avec les étudiants et les membres du personnel qui ont été testés positifs. Le but est double : apporter un soutien et accompagner les étudiants, mais aussi retracer leurs contacts au sein de l’université. Le cas échéant, les « traceurs » inviteront les personnes ayant eu un contact à risque à se faire tester et à se placer en quarantaine.