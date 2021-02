Quelle politique américaine pour l’Afrique après Trump?

La politique des Etats-Unis en Afrique est relativement stable et fait le plus souvent l’objet d’un consensus bipartisan. D’une administration à l’autre, les renversements d’alliances diplomatiques sont rares. L’implication militaire est, elle aussi, relativement linéaire. Ainsi, en Somalie, l’armée américaine s’est impliquée en 1992 et le reste aujourd’hui, même si l’intervention a évolué au fil du temps. Très directe à son début, elle est désormais plus lointaine, avec un soutien logistique et de formation aux troupes gouvernementales dans leur lutte contre les islamistes et des frappes « ciblées ». Il en va de même pour l’implication au Sahel.