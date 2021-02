Carte blanche: Il est urgent de donner des perspectives d’avenir à la jeunesse

Ces dernières semaines, les cris d’alerte et de détresse des jeunes sur la manière dont ils/elles vivent cette période de pandémie ne font que se succéder. Voilà maintenant presque un an que l’on demande aux jeunes de tout sacrifier. Les constats sont affligeants : perte de sens, perte d’emploi (CDI, CDD, intérim, job étudiant), perte de liens sociaux, diminution de la qualité de leur enseignement, etc. Être jeune en 2021 se résume à la perte de beaucoup de choses et à l’amplification des problèmes déjà présents avant la pandémie.

La question de la santé mentale des jeunes doit, plus que jamais, faire l’objet d’une attention extrême de la part de nos politiques. En effet, on leur rappelle quotidiennement leurs devoirs (qu’ils/elles respectent autant que leurs aîné·e·s) et même parfois leur responsabilité (infondée) dans la propagation de l’épidémie.

Il faut des garanties concrètes À plus long terme, on leur prédit un avenir noir où ils/elles seront les premières victimes de la crise post-covid. Mais qu’en est-il de leurs droits ? Quelles perspectives quant à leur avenir ? On évoque un assouplissement de certaines règles dans les prochains, jours mais cela ne sera clairement pas suffisant ! Le Forum et les cosignataires demandent des perspectives et des garanties concrètes pour les jeunes dans toute une série de domaines. Pour ça, un Plan de relance, et surtout de résilience, avec la jeunesse au centre des préoccupations, est nécessaire. Lire aussi Carte blanche: «Face à une jeunesse en souffrance, agissons avant qu’il ne soit trop tard» Aujourd’hui, les co-signataires de la présente carte blanche demandent que les travaux relatifs à une Stratégie jeunesse soient lancés de toute urgence. Ceux-ci devront associer toutes les parties prenantes en lien avec la jeunesse ou accompagnant les jeunes, l’ensemble des niveaux de pouvoirs belges et les jeunes bien évidemment.