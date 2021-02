Vincent Kompany: «Perdre Landry Dimata ne nous aide pas à court terme»

Quelques heures après la fin du mercato hivernal, Vincent Kompany a tiré le bilan des transactions réalisées par Anderlecht durant le mois de janvier. « Le club a fait ce qui était nécessaire pour lui et dans un contexte plus large que je ne vais pas répéter à chaque fois, indique le T1 du RSCA. Il y a eu des prises de décision avec l’idée de garder un effectif compétitif avec de la concurrence et en prenant compte du contexte. C’est à partir de là qu’il faut juger. On accepte et on croit qu’on va trouver des solutions. »

Avec un départ de dernière minute qui n’était pas forcément du goût de Kompany : celui de Landry Dimata prêté avec option d’achat à l’Espanyol. « Perdre Dimata ne nous aide pas à court terme, avance le coach bruxellois. Il a vécu une période longue et difficile et il veut se pousser et se tester ailleurs. Je lui souhaite le meilleur à ce niveau-là. Mais, encore une fois, il est important de regarder l’aspect financier et la masse salariale pour analyser ce départ. »