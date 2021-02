Coronavirus: les écoles primaires de Gand en code rouge après un triplement du nombre d’infections

Le code rouge signifie entre autres qu’il n’y aura plus « d’activités extra-muros » à l’école. Il n’y aura par ailleurs plus de repas chauds et l’utilisation de matériel non personnel sera limitée au strict minimum.

Les écoles primaires de Gand devront basculer en code rouge le lundi 8 février au plus tard, a décidé le conseil communal de Gand. « Le nombre d’infections dans l’enseignement primaire à Gand a triplé la semaine dernière et un variant plus contagieux circule. »

Par ces mesures supplémentaires, le conseil communal vise à faire en sorte que les écoles restent ouvertes autant que possible. « Pour éviter que les écoles aient à improviser, la Cellule de crise gantoise pour l’enseignement a choisi par consensus la même ligne de conduite pour toutes les écoles primaires. Une décision approuvée par le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts », indique le conseil communal.

Le code rouge signifie entre autres qu’il n’y aura plus « d’activités extra-muros » à l’école. Il n’y aura par ailleurs plus de repas chauds et l’utilisation de matériel non personnel sera limitée au strict minimum.