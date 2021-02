Le tout premier point de vaccination a ouvert à Bruxelles. Il est situé dans le centre de test et de vaccination Pachéco (Boulevard Pachéco, 42 à 1000 Bruxelles) de la Clinique Saint-Jean.

Garantir l’accès à un vaccin de qualité contre le Covid-19 constitue l’une des portes de sortie de la crise sanitaire actuelle. En région bruxelloise, l’objectif est de vacciner au minimum 70 % de la population (c’est-à-dire au moins 850.000 Bruxellois), en donnant la priorité aux groupes à risque identifiés. Et ce, pour obtenir in fine une immunité de groupe et endiguer la propagation du coronavirus.