Théâtre de Liège: une appli pour murmurer à l’oreille des jeunes

Jusqu’à présent, la migration des scènes vers l’écran se faisait surtout sur la plateforme Auvio de la RTBF. Pour ne pas être totalement happés par ce vide terrifiant que creuse la crise sanitaire, de nombreux artistes se laissaient en effet séduire par une captation sur Auvio. Aujourd’hui pourtant, le modèle semble changer. De plus en plus de théâtres créent des dispositifs pour gérer eux-mêmes la diffusion des contenus qu’ils produisent. Le théâtre Le Public a depuis quelque temps déjà sa plateforme VOD où il est possible d’acheter et de visionner des spectacles en ligne. Le KVS dispose d’une scène virtuelle où diffuser ses créations. Le TTO vient de lancer TTOFLUX, plateforme de streaming où retrouver certains spectacles payants mais aussi des capsules gratuites.