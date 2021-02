Coronavirus: le vaccin russe efficace à 91,6%, selon une étude préliminaire publiée dans «The Lancet»

Par Sandra Durieux , Jean-François Munster et Sandra Durieux et Jean-François Munster

L’Europe disposera-t-elle bientôt d’un nouveau vaccin dans sa lutte contre le coronavirus ? Des discussions sont en cours entre l’Agence européenne du médicament et le Gamaleya Institute, le centre de recherches russe au sujet du vaccin Gam-Covid-Vac plus communément appelé « Spoutnik ». Comme à son habitude, l’agence européenne devra analyser toutes les données scientifiques et médicales avant une éventuelle autorisation de mise sur le marché. Autorisation qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une demande formelle auprès de l’EMA par les scientifiques russes, et cela même si la Hongrie, jugeant l’Europe trop lente à ce sujet, a déjà commandé 2 millions de doses du vaccin russe.