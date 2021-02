Tennis à Melbourne: ça démarre fort!

Avec 82 matches ce mardi (89 sont même prévus ce mercredi !) et… six épreuves de reprise, au programme, la semaine s’annonce dense à Melbourne. Et d’emblée, on peut dire que ça démarre fort !

Première grosse surprise, le forfait de Rafael Nadal lors de la toute première journée de l’ATP Cup ! Le nº2 mondial s’est éveillé avec une raideur dans le bas du dos et a préféré ne pas prendre de risques, à six jours du début de l’Open d’Australie. Ce qui n’a pas empêché l’Espagne, emmenée dès lors par Pablo Carreno-Busta et Roberto Bautista Agut, de battre l’Australie de Millman et De Minaur. Jeudi, l’Espagne défiera la Grèce de Tsitsipas avec, peut-être, le retour de Rafa.