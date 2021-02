«Facile x fragile»: c’est tout Camélia Jordana que voilà

Trois ans après Lost qui lui avait valu une Victoire dans la catégorie musique du monde, la chanteuse, actrice et activiste qui n’a pas sa langue en poche, revient avec un quatrième album, double qui plus est. Un disque où la Toulonnaise, en vingt titres, fait le tour de toutes ses passions (à commencer par un « Femmes » féministe de l’Amazone moderne qu’elle est), avec des duos avec Dadju et Soolking, en plus d’une collaboration avec Woodkid. Chansons pop, urbaines, orientales… C’est tout Camélia que voilà !

Label Sony Music.

