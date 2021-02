Visa va débarquer en Belgique avec sa carte de débit

Près de 4 millions de cartes de débit Visa - qui est principalement connue en Belgique pour proposer des cartes de crédit - seront utilisées par les clients de la banque d'ici la fin de l'année 2021.

La nouvelle carte de débit Bancontact - Visa Debit sera acceptée partout dans le monde, aussi bien en magasin qu'en ligne, promet BNP Paribas Fortis. Elle "est acceptée dans plus de 200 pays et territoires, chez 70 millions de commerçants, ce qui en fait la carte de débit la plus acceptée au monde", ajoute Jean-Marie de Crayencour, Country Manager Belgique et Luxembourg chez Visa.

Chaque client recevra automatiquement sa nouvelle carte sans frais supplémentaire, et sans devoir modifier son code pin. Le changement des quatre millions de cartes de débit en circulation s'opérera à partir du printemps, pour se terminer fin 2021.