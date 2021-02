Le petit moment qui fait du bien: avec Pic Pic et André, c’est le délire assuré

En cette semaine où les Magritte du cinéma mettent les productions belges à l’honneur, quoi de mieux que Pic Pic et André pour se rappeler que notre ciné est teinté de mille couleurs.

Les journées bien trop courtes, le ciel gris, le couvre-feu, le masque, la distanciation, les variants anglais, sud-africain, brésilien du virus, le vaccin qui arrive au compte-gouttes… Pour éviter la déprime, chaque mercredi nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur Youtube et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Tapez sur YouTube le nom de Pic Pic et André, ces deux fiers héros, et vous trouverez aussitôt une série de courtes séquences délirantes imaginées par le duo Patar et Aubier.