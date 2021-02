Frenetik Jeu de couleurs

La variété des couleurs est dans les flows de sa voix grave, les sons et sous cette plume d’où naissent punchlines, textes plutôt « conscients » et mots choc ou crus. En mai 2020, Frenetik balançait l’EP Brouillon : voilà en quelque sorte une mise au net qui lui ressemble à cent pour cent. A l’exception d’un piano/voix tout en sensibilité, « Noir sur blanc », avec Sofiane Pamart, l’album ne comporte aucun featuring. Et pour cause : « Ce premier projet est un peu ma carte d’identité. Et sur une carte d’identité, on n’indique que les prénoms de son propriétaire. » Outre que c’est aussi avec Jeu de couleurs que Frenetik voulait se faire comprendre au mieux, sous un maximum de facettes.