«Jeu de couleurs»: Frenetik peaufine son art

Le projet que développe le rappeur bruxellois adoubé par Damso prend toujours plus d’ampleur. Un motif de satisfaction pour le garçon, 22 ans, d’origine congolaise, qui avait déjà pas mal roulé sa bosse, notamment en groupe. « J’ai de bons retours pour l’instant, nous explique-t-il à l’entame d’une journée de studio où il dit pouvoir parfois passer jusqu’à cinq jours par semaine . On verra jusqu’où ça peut aller. » En attendant, voilà déjà onze ans que Frenetik couche ses mots sur papier, et même un peu plus qu’il s’est retrouvé derrière un micro, poussé par un cousin. « Après la première fois, j’ai recommencé, et recommencé. C’est devenu une grosse habitude, et aujourd’hui une grande partie de ma vie. »