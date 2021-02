Joe Lovano, Trio Tapestry Garden of expression

Cet album est formidable de lyrisme chaleureux mais retenu, d’énergie mais sans frénésie ni violence. Joe Lovano est d’une inventivité mélodique extraordinaire mais sans aucun effet ostentatoire. Tout est dans l’émotion la plus intense. Le sax libère des graves, un gong retentit, des notes s’égrènent au piano, des percussions ponctuent. Tout est dans la fluidité. La musique de Joe Lovano nous entraîne sur un fleuve puissant mais calme et tout à fait intimement au plus profond de nous-mêmes. On en sort bouleversé, mais serein.