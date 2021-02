Selim Amallah: «Je veux montrer mon vrai niveau avec le Standard»

Son absence à Bruges avait fait tourner les langues, à quelques heures de la fin du mercato. Selim Amallah était-il en train de négocier un transfert à l’étranger ? Non, il était bien blessé et sera d’ailleurs absent à Seraing ce mercredi. « J’ai mal derrière le genou, ce qui date d’avant le match contre Charleroi. Après Ostende, où je n’ai joué que 45 minutes, j’ai compris que j’avais besoin de me reposer. » Et concernant son avenir, il balaye toutes les rumeurs de départ.« Les choses ont toujours été claires dans ma tête. Je veux montrer mon vrai niveau, ici au Standard, jusqu’à la fin de saison. Avec le coach, tout était clair entre nous. Les médias aiment bien écrire des choses, mais moi, je laisse parler les gens. »