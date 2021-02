Stand-up de Thierry Hellin: «Je fais ça pour sauver ma peau»

Costume noir et micro en pied sur une scène vide : l’humoriste a sorti son attirail habituel. Même l’entrée en matière souscrit aux codes du genre : « And now, Ladies and Gentlemen… » Avec sa dégaine de neurasthénique contrarié, on pourrait presque croire à une « guest » apparition de Ricky Gervais sauf que son « And now », dans un accent venu du fin fond de la Wallonie, accouche d’un « Hainaut » en écho à cette pancarte qu’il tient maladroitement sous le bras. De Ricky Gervais, on bifurquera donc plutôt vers du Jacques Brel à mesure que le « show » devient un ring de boxe entre le rire et les larmes, à mesure que la mélancolie rattrape sans cesse le sourire.