La France en route pour un siècle de fortes chaleurs

Le climat français devrait évoluer vers un modèle beaucoup plus chaud et plus sec en été, selon les scénarios établis par Météo France. Qui recoupent les prévisions belges.

Ni la France ni la Belgique ne sont des îles ; les constats réalisés sur la planète entière à propos du réchauffement climatique et des dérèglements qui l’accompagnent et s’accélèrent s’appliquent à nos contrées. Inconnue et enjeu majeur : anticiper la manière dont le climat pourrait évoluer dans les décennies à venir. C’est l’exercice auquel s’est livré Météo-France et il n’apporte pas que des bonnes nouvelles.

Selon les projections des experts français, d’ici à la fin du siècle, l’élévation de la température moyenne pourrait se situer entre +1ºC (si les émissions baissent très rapidement) à +4,5 ºC (si elles augmentent) sur le territoire métropolitain, par rapport à la période 1976-2005. Pour rappel, le globe a déjà gagné 1,1ºC par rapport à l’ère préindustrielle. Mais nos contrées ont plus réchauffé que la moyenne.