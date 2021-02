Arts plastiques: février en classe verte

Le Rayon vert, c’est « un espace de culture, de rencontres et de plaisir ». A Jette, au nord-ouest de Bruxelles, dans les entrepôts des anciennes brasseries Taymans – entièrement rénovées par leur propriétaire qui a joliment conservé les caractéristiques de l’architecture originale datant d’un siècle –, l’asbl célèbre la culture sous toutes ses formes (la musique et la danse, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques, la gastronomie…) tout en créant de vrais, chouettes, solides liens sociaux entre les habitants du quartier, toutes générations confondues.

En temps normal, on y vient pour des concerts, des spectacles, du ciné-concert, du cabaret, des stages de cuisine… Des tas d’artistes comme OPMOC, Flygmaskin, Karim Baggily, Quentin Dujardin, Toine Thys, Marka, Lemon Straw, Clare Louise ou Tuur Florizoone se sont déjà produits au Rayon vert. Mais tout est plus calme et beaucoup plus compliqué aujourd’hui.