Greg Van Avermaet au départ de l’Étoile de Bessèges: «Le plus important est d’acquérir de bonnes sensations»

Après l’annulation du Tour de Valence, Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) débutera sa saison mercredi à l’Étoile de Bessèges (2.1). « Je suis avant tout heureux de retrouver du rythme de course », a déclaré Van Avermaet mardi.

Van Avermaet, 35 ans, n’a plus participé à une course depuis Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre où une chute l’avait privé des classiques flandriennes. Cette saison, il devait reprendre sa saison au Tour de Valence puis au Tour d’Andalousie mais les deux rendez-vous ont été annulés.

« Je suis content de prendre le départ à Bessèges. Ce n’est que ma deuxième participation et la première remonte à 2009 », a souligné Van Avermaet qui peut viser deux victoires d’étape. « Les arrivées de la première et de la quatrième étape me conviennent bien avec des arrivées en côte. Par le passé, j’étais toujours dans le top 5 ou le top 10 dans ce genre de finale et je veux que ce soit encore le cas. »