Drazen Brncic, coach du RFC Liège: «Je sais ce qu’il faut faire pour essayer d’ennuyer Anderlecht»

La flamme, l’énergie, la passion. Assis sur une chaise haute au milieu de la buvette du stade liégeois, Drazen Brncic se montre, comme toujours, prolixe. Ses explications sont accompagnées de gestes rapides, précis et il n’hésite pas à se lever pour mieux nous décrire ses concepts. C’est que, pour lui, rien n’arrive par hasard.

Alors que le RFC Liège, qui court après son lustre d’antan, accueille Anderlecht ce mercredi soir (21h15) en seizième de finale de la Coupe de Belgique, l’entraîneur belgo-croate prend le temps de nous décrire sa méthode, de détailler ses inspirations. Détenteur de la licence pro, l’ancien joueur du SC Charleroi et des deux Milan, excusez du peu, est porté par une éthique de travail que rien ne peut venir ébrécher. Et une volonté, celle d’imposer sa vision du foot « Je gagne et je perds, mais toujours avec mes idées », assume-t-il.

Drazen, quelles sont les chances de voir le RFC Liège éliminer Anderlecht ?

Elles sont minimes. Mais, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. J’aimerais que le match demeure incertain le plus longtemps possible.