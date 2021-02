Une seule dose de vaccin ARN pourrait suffire pour les personnes ayant déjà fait le coronavirus

Une étude préprint (non validée par les pairs) menée à New York (Mount Sinaï) par Florian Kramm, « un des meilleurs spécialistes de l’immunité anti-covid », selon son homologue Michel Goldman (ULB), montre qu’une seule dose de vaccin ARNm sur une personne séropositive au covid induirait de très hauts taux d’anticorps, dix fois supérieurs à ceux mesurés après la 2e dose chez des sujets n’ayant pas fait le covid. Autre constat de l’étude : l’administration de cette première dose chez les individus déjà infectés précédemment entraîne plus d’effets secondaires de type inflammation locale douloureuse (fièvre, frissons, maux de tête, douleurs musculo-articulaires…).

Se basant sur ses observations, l’auteur qui a dirigé l’étude estime « qu’une seule injection devrait suffire » pour les personnes précédemment infectées. De quoi économiser de précieuses doses…