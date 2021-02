Mikautadze, l’arme fatale de Seraing face au Standard

Il est de retour. Enfin ! Georges Mikautadze, la révélation de la saison en D1B et l’atout offensif nº1 du RFC Seraing, n’a plus foulé de pelouse en compétition officielle depuis le 13 décembre dernier, suite à son expulsion face au RWDM. « J’ai hâte », lance celui qu’on appelle Georginho dans le vestiaire sérésien, après la victoire des siens face aux U23 de Bruges. « Il pète des flammes à l’entraînement, il ne tient plus en place », révélait Marc Grosjean, l’adjoint d’Emilio Ferrera, fin de semaine dernière. L’attaquant ne vit que pour le foot et se voir priver ainsi de compétition durant plus d’un mois et demi l’a miné.