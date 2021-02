«Je rêve de jouer le Bayern»

Les échéances s’enchaînent pour Junior, au top de sa forme en ce moment. 12 buts en 8 matches, l’ailier est en feu. « Je me sens bien, j’ai de bonnes jambes et je me suis fixé des objectifs pour cette saison. Les gens doivent comprendre que je suis bien au Qatar, car tout est mis en place pour que je grandisse. Nous allons disputer le Mondial des Clubs, une compétition que tout le vestiaire a coché dans son calepin ». Car la demi-finale permettrait à Al-Duhail de défier le Bayern, un monstre européen. « Tout le monde en parle, du président à la personne qui nettoie les maillots. C’est normal de rêver, surtout quand on sait que beaucoup de joueurs n’ont jamais rivalisé avec des formations européennes. Maintenant, pour concrétiser notre souhait, il va falloir passer le premier tour contre Al-Ahly, le champion d’Egypte, ce qui en fait un adversaire plus que redoutable. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je suis chaud de chez chaud… »