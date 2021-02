Dans l’ombre du Standard, les clubs liégeois veulent exister

En Cité ardente, le Standard est omniprésent. Mais Seraing (D1B), le RFC Liège et Visé (Nationale 1) estiment qu’il y a de la place pour tout le monde. Et même pour un autre club liégeois en D1A.

Le 19 février 1995, Anderlecht s’impose 0-4 au RFC Liège. Au terme de la saison, le Standard est vice-champion, Seraing neuvième et les « Sang et Marine » échouent à la dernière place, synonyme de relégation. Avec, qui plus est, une rétrogradation supplémentaire pour dettes impayées. La saison 1994-1995 reste donc la dernière à compter trois clubs liégeois en Division 1. Pire : le 30 septembre 1995, Seraing et le Standard partagent une dernière fois l’enjeu au stade du Pairay (0-0). Le 2 avril 1996, le premier est absorbé par le second.