Un Seraing à forte connotation Standard

Seraing-Standard n’est pas un derby, mais il en a toute la saveur et à bien des égards. Cinq kilomètres seulement séparent l’enceinte du Pairay du stade Maurice Dufrasne. Un jet de pierre. Il est donc logique de retrouver de nombreux liens entre les deux clubs. Au sein de la direction d’abord. Le président sérésien Mario Franchi, qui vient de la même région d’Italie que Bruno Venanzi, le Latium, a joué au Standard étant jeune et en est demeuré un fervent supporter. Cela fait d’ailleurs plus de 20 ans qu’il occupe la loge centrale du stade de Sclessin qui a vu défiler de nombreuses stars comme Justine Henin ou Zinédine Zidane. Philippe Gilis, directeur général du RFC Seraing, fut le directeur financier des Rouches avant d’être remercié par Bruno Venanzi. Philippe Dallemagne et Stéphane Huet ont eux arpenté les terrains de l’Académie avant de diriger l’école des jeunes sérésienne. On retrouve aussi des liens entre les deux clubs au niveau du staff technique.