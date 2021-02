Mohamed Dahmane: «Ce match est un cadeau pour l’Olympic»

Mohamed Dahmane, attaquant et directeur sportif, va retrouver des têtes connues ce mercredi soir.

À 38 ans, Mohamed Dahmane, qui a notamment porté les couleurs de Mons, Genk et Bruges, a toujours le feu sacré. L’attaquant conserve une passion dévorante pour son sport et va s’offrir un match de gala contre Zulte Waregem avec l’Olympic. Un club où, en plus d’être joueur, il occupe aussi une fonction dirigeante.

Le grand public va vous retrouver, ce mercredi, avec la réception de Zulte Waregem. Après plusieurs saisons dans les divisions inférieures, est-ce que vous imaginiez de nouveau affronter une équipe de D1 ?

C’est un réel plaisir de retrouver un club de D1 belge sur ma route. C’est à ce niveau que j’ai connu les plus belles heures de ma carrière. D’un point de vue collectif, ce match nous permettra d’avoir du répondant en se mesurant logiquement à ce qui se fait de mieux dans le pays.