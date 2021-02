Sambi Lokonga: «Penser à un transfert en jouant, la pire chose à faire»

Vincent Kompany aime répéter qu’Anderlecht ne peut pas se reposer sur l’une ou l’autre individualité. Que le collectif est la solution pour s’en sortir. Pourtant, certains éléments de son noyau ont un apport plus important que d’autres. Presque vital pour le reste de l’effectif. Albert Sambi Lokonga émarge à cette catégorie. À 21 ans, le milieu de terrain porte le brassard de capitaine de son Sporting. Pas le seul changement apparent le concernant. Sous la houlette de Vincent Kompany, l’international espoir a pris une nouvelle dimension. Et la mesure qu’un match de football ne se jouait pas uniquement quand on avait le cuir entre les pieds. En bon capitaine, il prend la parole à un moment charnière de la saison : alors qu’Anderlecht est lancé dans un sprint final pour le top 4 et qu’il entre en lice en Coupe de Belgique ce mercredi soir au FC Liège. Ou le faux pas est interdit.