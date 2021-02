Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, de plus en plus d’établissements convertissent des chambres en table gastronomique pour deux. La formule cartonne.

Le resto au temps du covid ? Clandestin, ou tout à fait légalement… en chambre (d’hôtel). La formule séduit de plus en plus d’hôteliers et de chef(fe)s, elle cartonne auprès des Belges qui en ont marre de cuisiner ou de réchauffer sept barquettes de take-away à chaque commande.