Athlétisme: Camille Laus et Dylan Borlée OK pour Metz

Les téléphones ont chauffé, ces dernières 48 heures, entre le « team Borlée » et Sport Vlaanderen (l’équivalent flamand de l’Adeps). Revenue dimanche matin d’un mois de stage à Stellenbosch, en Afrique du Sud, l’équipe dirigée par Jacques Borlée s’était vue imposer une période de quarantaine d’une semaine, ce qui interdisait de fait à Dylan Borlée et Camille Laus, deux des membres du groupe de prendre part, comme initialement prévu, au meeting en salle de Metz, ce samedi 6 février. Une réunion où l’un et l’autre, engagés sur 400 m, comptaient lancer leur mini-saison indoor pendant laquelle ils espèrent réussir le minimum individuel pour l’Euro de Torun (5-7 mars).

« Je suis pour le respect des règles », insiste Jacques Borlée. « Avant de partir, nous avions pris nos renseignements et toutes nos précautions, calquant notre mode de fonctionnement sur place sur celui de l’équipe hollandaise, qui était également présente, et notre stage avait été validé par le directeur technique de la Ligue flamande, (le Néerlandais) Rutger Smith. Pendant un mois, nous n’avons pris aucun risque, en restant dans notre bulle dans la maison où nous logions. Nous étions totalement confinés, en portant quand il le fallait des masques FFP2. Nous avions été testés avant de partir et en arrivant, et nous avons continué à l’être une fois par semaine. Même chose à notre retour au pays, après avoir porté le masque pendant tout le vol. »