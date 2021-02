Coupe de Belgique: l’Antwerp sort la RAAL La Louvière et se qualifie pour les 8es (2-1)

Tenant du titre, l’Antwerp s’est défait non sans mal de La Louvière (2-1), pensionnaire de D2 ACFF, mardi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Les nouvelles recrues anversoises Felipe Avenatti (Standard) et Ortwin De Wolf (Eupen) ont d’emblée fêté une première titularisation. Le Great Old, après un arrêt du portier louviérois Clément Libertiaux, a ouvert le score grâce à Guy Mbenza, bien lancé en profondeur par Birger Verstraete (1-0, 20e). Malgré les trois divisions d’écart entre les deux équipes, les Loups n’ont pas démérité en se procurant plusieurs possibilités.

Le second acte a débuté sur un rythme effréné. Si l’Antwerp a touché le cadre via Mbenza (50e), c’est La Louvière qui a égalisé sur une reprise de volée lointaine signée Grégory Lazitch (1-1, 58e). Franky Vercauteren a réagi dans la foulée en injectant le Soulier d’Or Lior Refaelov, Dylan Batubinsika et Jordan Lukaku (62e).

Le Great Old a repris les commandes à l’entame du dernier quart d’heure. Sur coup franc, une remise de la tête d’Avenatti a trouvé Ritchie De Laet au 2e poteau (2-1, 75e).