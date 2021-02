Les fans au stade: la Pro League candidate à une phase test anti-Covid

Première rencontre entre la Pro League et la nouvelle ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden sur le retour des supporters lorsqu’il sera autorisé. La D1A et la D1B se proposent pour une phase test de lutte contre les contaminations dans les tribunes.

La direction opérationnelle de la Pro League a sollicité une prise de contact avec la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), en poste depuis le 1er octobre. Une première rencontre entre le milieu du football professionnel et la responsable de la sécurité intérieure du pays. Au menu de la conversation : le futur retour des supporters dans les stades, lorsque les premières perspectives en ce sens se feront jour. Aucun des interlocuteurs ne nourrit évidemment la moindre illusion quant à une issue à brève échéance, mais il s’agissait pour la Pro League de dresser un état des lieux et de faire part aux autorités de l’existence d’une phase test actuellement en cours dans quelques stades triés sur le volet aux Pays-Bas et au Danemark. De très petits groupes de spectateurs y sont testés et disposés dans les stades selon un ordre bien précis, avec bien évidemment, une étude épidémiologique à la clé. Les professionnels belges se disent prêts à faire partie d’une seconde phase test et en ont fait part à Annelies Verlinden.