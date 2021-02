Loi pandémie: vif débat dans les partis et dans la Vivaldi, où le MR crie casse-cou!

A suivre la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), il y aura tôt ou tard une loi pandémie : « Nous travaillons à la rédaction d’un projet de loi ». Objet : encadrer juridiquement les multiples facettes (sanitaire, sécuritaire) de la réaction politique face à de tels phénomènes, « qui se reproduiront malheureusement, au-delà du covid, soyons en sûrs », commente par ailleurs un ministre de la Vivaldi.

Bien. Reste à s’entendre en substance, et là, c’est moins clair. Le débat sera vif.

Il y a celles et ceux qui veulent promouvoir un cadre juridique solide permettant surtout aux politiques d’agir vite et fort, et en unité de commandement, à l’avenir au cas où.