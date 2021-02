Coupe de Belgique: Rouches et Mauves doivent éviter les pièges

Au cœur d’une bataille sans précédent pour le Top 4, avec finalement une multitude de clubs encore engagés dans cette lutte, la Coupe de Belgique offre une petite parenthèse -enchantée ou pas, réponse mercredi soir- au Standard et à Anderlecht. Mais si derrière un piano ou guitare à la main une parenthèse peut ne pas être jouée, impossible pour les Rouches et les Mauves de faire l’impasse sur ces seizièmes de finale.

Un mois de janvier rédempteur, 13 points pris sur 18, ne suffit pas à Mbaye Leye qui sait évidemment ce que la Coupe, aussi charmante que charmeuse, peut réserver aux insouciants et aux étourdis. « J’ai dit à mes joueurs qu’en Coupe, il y a toujours des surprises. Moi, je n’ai pas envie d’être cette surprise jeudi matin dans les journaux », prévient le Sénégalais. « Le Standard a connu cela contre Knokke et, l’an passé, nous avions eu des difficultés face à Lommel. La Coupe est importante pour nous et jouer face à Seraing l’est encore plus. »