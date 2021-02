Une «loi pandémie» pour autoriser et baliser les restrictions aux libertés

La pandémie, chacun espérait pouvoir la contenir dans les plus brefs délais. Tout le monde pensait que quelques mesures de restriction, certes attentatoires aux libertés individuelles, certes prises dans l’urgence, pourraient nous permettre d’en sortir et de faire de tout ceci un mauvais souvenir. Mais un an plus tard, le virus ne cesse de muter, le vaccin a des ratés, en espérant qu’il reste efficace. Et les restrictions aux libertés s’éternisent. C’est pour cette raison que de nombreuses voix, dans la société civile et au sein même du monde politique appellent à la mise en place d’une législation, qui définisse de manière durable l’étendue des mesures et des restrictions possibles en cas de pandémie.