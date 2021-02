Coupe de Belgique: Seraing et Liège rêvent d’un exploit

Ce mercredi, le football liégeois va vivre une de ses plus folles soirées. Il attendait de telles affiches depuis plus de 20 ans. Seraing-Standard (19h) et Liège-Anderlecht (21h15) en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Matches à élimination directe. Tous les ingrédients, à l’exception du public dans les stades, sont réunis pour vivre des moments d’anthologie.