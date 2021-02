La VOD fait aujourd’hui partie intégrante du business model du cinéma belge

Si les perspectives ne sont pas encore claires, la chronologie des médias est désormais un modèle dépassé. On ne laisse pas la salle de côté mais on la pense différemment.

Tout le monde, aussi bien les petits que les gros exploitants, s’accorde sur le fait que dans le futur, les cinémas vont perdre leur pouvoir », déclarait Tomas Eskilsson, auteur de The Pandemic and Cinema, lors d’un séminaire en ligne de screen.brussels en janvier. « Ils n’auront plus le même pouvoir de décision d’un point de vue financier. Ensuite, ils n’auront plus autant de « produits » qu’avant et cela va totalement remanier le business dans lequel ils sont. Et ça aura des conséquences sur le reste de l’industrie. »