La Croky Cup, objectif inavoué des Zèbres

Ce mercredi après-midi, Charleroi entre en lice en Coupe de Belgique dans ce qui a tout d’un match-piège, face à Westerlo, actuel deuxième de D1B. Alors qu’il y a deux ans, Mehdi Bayat – qui avait fait du trophée un de ses objectifs au moment de la reprise du club – annonçait solennellement « ne plus vouloir gagner la Coupe de Belgique » après une énième déception. Karim Belhocine et ses hommes savent qu’ils ne pourront pas calculer s’ils veulent atteindre le stade suivant.

En septembre 2012, Mehdi Bayat officialisait la reprise du Sporting de Charleroi, dont il devenait l’administrateur-délégué, Fabien Debecq prenant le rôle le président, avec la promesse de rehausser l’image du club zébré et de tout faire pour lui offrir le premier trophée de son histoire, le tout sur fond d’un slogan : « Carolos are back ».

Pour l’homme fort du club, le trophée tant espéré et le plus accessible était la Coupe de Belgique, laquelle était aussi selon lui « le chemin le plus court vers l’Europe ». Mais c’est pourtant bien par le biais du championnat que le Sporting a obtenu, à deux reprises depuis 2012, sa qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa (en 2015 et 2020).

Car pour la Coupe, les Zèbres sont allés de déception en déception, ne parvenant jamais à aller au-delà des quarts de finale, atteints à quatre reprises, pour autant d’éliminations au stade précédent.