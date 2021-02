Anderlecht: la Coupe de Belgique, ce rêve présidentiel

Les plus mauvaises langues des supporters anderlechtois les plus désabusés, et Dieu sait s’il y en a actuellement, se réjouiront en se disant que, ce mercredi soir au moins, les Mauves ne risquent pas de signer contre le RFC Liège leur douzième match nul de la saison. Les plus sarcastiques envisageront même l’éventualité d’une dérogation permettant à Lukas Nmecha de tirer les cinq tirs au but au cas où la soirée devait se prolonger en terre liégeoise.

Mais, à Neerpede, on n’a pas vraiment envie de rire en ce moment. Contrairement à ce qu’il s’est souvent produit en pareilles circonstances dans le passé, pas question cette fois d’aligner une équipe B. On serait d’ailleurs bien en peine d’en définir une, tant le onze de base paraît flou depuis des mois à l’ombre de saint Guidon.