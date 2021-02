Amallah est resté car il veut encore montrer son vrai niveau

L’absence de Selim Amallah dimanche à Bruges avait tout du forfait diplomatique. Pourtant, il n’en était rien puisque le Belgo-Marocain était bien blessé et ne négociait donc pas un transfert vers l’étranger pendant que ses coéquipiers affrontaient le leader du championnat. « J’ai une douleur au genou droit qui date d’avant le match contre Charleroi », détaille celui qui sera d’ailleurs encore forfait pour le déplacement à Seraing ce mercredi. « À Ostende, le coach m’a un peu mis au repos (NDLR : il est monté à la pause) mais à la fin du match, j’ai compris qu’il fallait que je stoppe. Les médias aiment bien écrire des choses, moi je laisse parler, je laisse « aller » les articles. Tout était déjà clair dans ma tête et avec le coach. J’ai un contrat ici au Standard et j’ai encore des choses à montrer. C’est pour cela que j’ai décidé de rester. »