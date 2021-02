La vaccination en Belgique: pour qui, quand, comment et où?

La campagne de vaccination bat son plein. Qui peut-être vacciné, quand, comment et où ?

La vaccination en Belgique est toujours dans sa Phase 1A. Elle concerne les résidents et les personnes de soins de santés, les membres du personnel et des hôpitaux et des services de santé.

En mars doit débuter la phase 1b pour les plus de 65 ans en ambulatoire, les patients à risque de 45 à 65 et les métiers dits essentiels.

La phase 2, à partir de juin, s’adresse à tout le reste de la population.

La Belgique doit sans arrêt adopter sa stratégie de vaccination car elle dépend des doses de vaccins que les laboratoires pharmaceutiques livrent. Trois vaccins sont disponibles en Belgique celui de Pfizer/BiONtech, celui de Moderna et de celui d’AstraZeneca.