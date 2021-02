Standard: une rotation très relative en Coupe de Belgique

Forcé ou pas, Mbaye Leye va apporter quelques retouches à son équipe, ce mercredi soir à Seraing, mais la rotation ne sera que très relative. À Sclessin, on prend ce rendez-vous très au sérieux.

Mbaye Leye se plaît souvent à rappeler qu’il dispose au sein de son effectif de 25 joueurs de champ. C’est une façon de dire que chacun est important et doit donc se sentir concerné, même si les temps de jeu ne sont pas identiques. Mais ce n’est pas non plus qu’un discours : à l’exception du jeune défenseur central franco-malien Moussa Sissako, tous, sans la moindre exception, ont porté le maillot du Standard au moins une fois en match officiel depuis le début de saison.

Mbaye Leye, qui n’avait pas apprécié que certains prétendent qu’il avait aligné une équipe bis à Ostende, aura-t-il à cœur d’assurer une certaine rotation ce mercredi soir au Pairay, sachant que le Standard va abattre dans la foulée des cartes excessivement importantes dans le cadre de la course au top 4 ? Pas sûr du tout. « Faire tourner n’est pas une obligation, contrairement au déplacement à la Côte où plusieurs joueurs avaient reçu des coups », indique Mbaye Leye.