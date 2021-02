Coupe de Belgique: les Zèbres face au piège campinois

C’est un Westerlo au léger accent carolo qui se déplacera au Mambourg, ce mercredi, avec au sein de son effectif l’ex-Zèbre Pietro Pietro Perdichizzi et le jeune médian Simon Paulet.

Et alors que dans un passé plus lointain, on se souvient aussi du passage de Sergio La Valle et Mario Fasano de l’Olympic vers le Kuipje, en 1997, c’est tout naturemment vers un autre enfant du Pays Noir que nous nous sommes tournés pour préfacer la rencontre de ce mercredi : Toni Brogno.

Passé par Charleroi et Westerlo, l’ex-buteur a eu un sentiment particulier au moment où il a découvert le tirage : « Cela m’a rappelé les fois où l’on découvrait le calendrier en championnat, à l’époque. Mon premier réflexe était toujours de voir quand Charleroi et Westerlo allaient s’affronter. Je serai évidemment le premier devant ma télé à 16h30 (NDLR : la rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne locale, Télésambre). »