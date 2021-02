Vaccination: tout ce qu’il faut savoir sur la stratégie à Bruxelles et en Wallonie

En région bruxelloise, le tout premier point de vaccination a été inauguré ce 2 février. L’ouverture des autres centres se fera de manière progressive, en fonction de l’approvisionnement en vaccins.

Dix points vaccination sont répartis sur le territoire régional bruxellois. Le plus important sera situé au Heysel et sera capable de procéder à 100.000 vaccinations par mois.

Outre les centres et points de vaccinations, quelques initiatives de vaccination locale et des équipes mobiles seront déployés, en collaboration avec les communes, pour rendre l’accessibilité au vaccin le plus simple possible pour chacun, y compris pour les personnes à mobilité réduite et/ou en situation de précarité.