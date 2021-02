Macron promet un vaccin pour «tous les Français qui le souhaitent» «d’ici la fin de l’été»

Emmanuel Macron a assuré mardi sur TF1 que « tous les Français adultes qui le souhaitent » se verront proposer un vaccin « d’ici la fin de l’été », soit d’ici au 22 septembre.

Il a aussi estimé que, « début mars », auront été vaccinés les 80 % des pensionnaires des Ehpad qui l’auront souhaité, soit 500.000 personnes, assurant que la campagne de vaccination « se déroule au rythme qui était prévu ».

A propos du vaccin d’AstraZeneca, le chef de l’Etat a précisé que l’Etat allait suivre « évidemment » la recommandation de la Haute autorité de Santé de le réserver aux moins de 65 ans. Il sera sans doute d’abord utilisé pour les soignants de moins de 60 ans et ensuite « proposé par tranches d’âge », en commençant par les plus âgés, a-t-il ajouté. « Mais on ne le proposera pas aux plus de 65 ans », a-t-il insisté.